Encuentran chihuahua asustado y escondido en cafetal tras ataque de abejas en Grecia

Una escena de angustia y desesperación se vivió en la comunidad de La Arena de Grecia, en Alajuela, donde un perro de raza chihuahua fue encontrado escondido y aterrorizado en un rincón de un cafetal, luego de ser víctima de un violento ataque de abejas que también afectó a dos personas.

La emergencia fue atendida por miembros del Cuerpo de Bomberos alrededor de las 9:45 a. m. de este lunes.

"Al llegar al sitio, los rescatistas localizaron al pequeño canino asustando y escondido, mientras que un adulto y un adulto mayor presentaban aproximadamente 30 picaduras provocadas por los insectos", indicó la institución.

Pese a la intensidad del ataque, las autoridades confirmaron que ninguna de las víctimas requirió traslado a un centro médico, ya que fueron atendidas en el lugar y se encontraban estables.



Vecinos de la comunidad fueron quienes alertaron sobre la presencia de enjambres en sectores cercanos y pidieron a las autoridades reubicar el enjambre para evitar nuevas emergencias.

