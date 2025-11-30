Encuentran cabeza humana en lote baldío de Bagaces

Agentes del Organismo de Investigación Judicial confirmaron el hallazgo de una cabeza humana semienterrada y semiquemada en un lote baldío de Bagaces, Guanacaste.



El hallazgo se dio la tarde de este sábado pasadas las 4 p. m. luego de que la alerta fuera recibida por parte de la policía local.



Al llegar al sitio, la autoridad judicial confirmó que se trataba de una cabeza humana sin que hasta ahora haya sido posible precisar la identidad de la víctima.



Tampoco ha sido posible encontrar el resto del cuerpo.



Este domingo las autoridades judiciales realizarán una inspección en el sitio con los perros especializados en la búsqueda de restos humanos de la Unidad Canina del OIJ.



Mientras tanto, la morgue judicial trabaja en los análisis forenses para determinar la identidad de la persona fallecida.

