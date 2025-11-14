Encuentran aparentes restos humanos en finca de San Carlos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una alerta a las 8:10 a. m. de este viernes, luego de que el propietario de una finca en San Carlos, Alajuela, reportara el hallazgo de lo que parecen ser restos humanos.

La aparición se dio en una propiedad en La Abundancia de Ciudad Quesada.



Según informó la Policía Judicial, el dueño del terreno realizaba una revisión de la finca cuando encontró los restos y, de inmediato, notificó a las autoridades.

"Agentes judiciales se desplazaron al sitio, donde llevan a cabo las pesquisas correspondientes para determinar el origen y las circunstancias del hallazgo. En apariencia, sí se trataría de restos humanos", indicó el OIJ.

En caso de confirmarse, serían trasladados a la Morgue Judicial para la realización de los análisis forenses respectivos.



El caso permanece en investigación.

