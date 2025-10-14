Encuentran anillo de Ligia Faerron y maleta quemada en finca allanada en San Carlos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de un anillo perteneciente a Ligia Faerron y una maleta quemada, durante un allanamiento realizado en una finca en Florencia de San Carlos.

La acción policial se realiza desde la mañana de este martes, como parte de las diligencias relacionadas con la desaparición de la mujer, de 53 años, reportada el pasado 1.º de octubre.



El director del OIJ, Rándall Zúñiga, explicó que la finca donde se desarrollan las pesquisas pertenece, en apariencia, a la madrastra del hombre que fue visto por última vez conduciendo el vehículo de la señora Faerron, el cual, posteriormente, apareció chocado.

“Dentro de esta finca (en Florencia) ya se han encontrado elementos importantes como el anillo de doña Ligia, reconocido así por parte de familiares, y también una maleta quemada, que creemos puede haber sido utilizada para la comisión de este ilícito en particular”, declaró Zúñiga.

Finca allanada en Florencia.

Además, se realiza otro allanamiento en una casa en Ciudad Quesada, de unas vecinas (madre e hija), quienes, según la investigación, podrían estar vinculadas al caso por el presunto delito de favorecimiento real.



El jerarca detalló que tres personas se encuentran detenidas mientras avanzan las diligencias. Sin embargo, señaló que la investigación enfrenta una limitante al no haberse localizado aún el cuerpo de la víctima.

“Ya no creemos que podría tratarse de una persona viva, por lo que la Unidad Canina trabaja en la finca para tratar de ubicar restos humanos o algún otro indicio de interés para la investigación”, añadió el jerarca judicial.

Zúñiga explicó que los avances del caso han permitido determinar que, en apariencia, se trata del fallecimiento de la señora Faerron y no de una desaparición, como se consideró inicialmente.

Subrayó, además, que el hallazgo del cuerpo resulta esencial para consolidar un caso más sólido y firme ante el Ministerio Público.



La Unidad de Género de San Carlos ordenó la detención de un hombre de apellido González, quien figura como sospechoso de la desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez. Así como a las dos mujeres, quienes son madre e hija, de apellidos Linares y Monterrey, por el aparente delito de favorecimiento real. Se cree que ambas escondieron evidencia clave para la investigación.



De acuerdo con la información oficial, la última vez que los familiares vieron a Faerron fue el 26 de setiembre pasado en Ciudad Quesada de San Carlos; sin embargo, la mujer fue reportada como desaparecida hasta el 1.° de octubre anterior.

