Encuentran a una persona muerta dentro de río en Sabana Oeste

El cuerpo de una persona fue localizado este lunes en el cauce del río María Aguilar, en Sabana Oeste.



Tras el reporte, autoridades de emergencia y cuerpos policiales fueron alertados y se desplazaron al lugar para atender la situación.



Los equipos realizarán la extracción del cuerpo.



Los agentes del Organismo de Investigación Judicial también iniciarán las pesquisas para determinar la identidad de la persona y las circunstancias del fallecimiento.



De momento, no se han brindado más detalles sobre el caso.

