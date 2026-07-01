Encuentran a un hombre muerto dentro de cañal en San Carlos

El cuerpo de un hombre fue hallado en un cañal del sector de La Esperanza, en Boca Arenal de San Carlos, Alajuela.



La información fue confirmada por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El reporte ingresó a las 11:40 a. m. del martes. Oficiales de la Fuerza Pública localizaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades judiciales.



Agentes se desplazaron al sitio y realizaron el levantamiento del cadáver. La víctima fue identificada con el apellido Oporta. Era de nacionalidad nicaragüense y tenía 47 años.



De acuerdo con el informe preliminar, el hombre presentaba varios golpes y un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza.



El cuerpo fue remitido a la morgue judicial. El OIJ mantiene la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer el móvil del crimen.

