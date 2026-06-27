Encuentran a mujer con múltiples puñaladas y maniatada en lote baldío de Patarrá

El cuerpo de una mujer con las manos atadas y múltiples heridas cortantes fue encontrado la madrugada de este sábado en un lote baldío ubicado en el sector de calle Mesas, en Patarrá de Desamparados, San José.

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo se dio tras una alerta recibida a las 5:40 a. m.

La víctima presenta múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, la espalda y la zona lumbar. Además, se confirmó que se encontraba maniatada al momento de ser localizada.

La identidad de la fallecida aún no ha sido confirmada por la policía judicial.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de los agentes judiciales para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

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