Encuentran a hombre muerto dentro de refrigeradora en Limón

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón investigan la aparición de un cuerpo calcinado dentro de una refrigeradora, ubicada a una solitaria calle.

El hallazgo se dio el sector de Santa Rosa, en Valle La Estrella.



Según informó el OIJ, el reporte ingresó al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 8:41 a. m. de este lunes, cuando un vecino de la zona alertó sobre el hallazgo del cuerpo.

"Las autoridades se presentaron en el lugar y confirmaron que el cuerpo se encontraba calcinado dentro de la refrigeradora.

"Debido a su estado, no fue posible determinar si presentaba heridas visibles ni establecer su identidad en el sitio, por lo que fue trasladado a la Morgue Judicial para su respectivo análisis", indicó la Policía Judicial.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ de Limón.





