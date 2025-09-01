Encuentran a adulto mayor con Alzheimer que desapareció en zona boscosa de Guanacaste

Un adulto mayor de 74 años, quien había sido reportado como desaparecido desde la tarde del domingo en Cuajiniquil de Guanacaste, fue localizado sano y salvo tras un amplio operativo de búsqueda.



Según la Cruz Roja Costarricense, el hombre, quien padece Alzheimer y requiere medicación constante, había salido de su casa alrededor de la 1 p. m. del domingo 31 de agosto. Su desaparición fue reportada a las 6 p. m., lo que motivó la inmediata activación de un despliegue interinstitucional.

Tras la colaboración de varias instituciones y vecinos del lugar, fue encontrado este lunes a eso de las 10 a. m.

"El adulto mayor fue encontrado en zona montañosa, a aproximadamente 1.5 kilómetros del lugar donde se había extraviado", indicó la Cruz Roja.

En las labores de rastreo participaron la Cruz Roja Costarricense, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Fuerza Pública, Guardacostas, Policía de Fronteras, grupos de rescate y vecinos de la zona.

Los equipos se concentraron en áreas cercanas al Parque Nacional Santa Rosa y a los Cerros de Santa Elena, donde finalmente se dio con su paradero.



Tras ser encontrado, el adulto mayor fue valorado por personal de una Unidad Básica de la Cruz Roja, confirmándose que se encontraba en condición estable.

