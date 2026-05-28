Encapuchados obligan a padre e hijo a tirarse al suelo antes de ejecutarlos en Guanacaste

Una violenta balacera ocurrida la noche de este miércoles en Ostional de Santa Cruz, Guanacaste, cobró la vida de un hombre de 65 años y su hijo de 22, luego de que varios sujetos armados irrumpieran en la vivienda donde se encontraban junto a otros familiares.



De acuerdo con información preliminar brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte fue recibido a las 9:58 p. m.

"Según las versiones iniciales, tres hombres encapuchados ingresaron a la casa por la parte trasera y, bajo amenazas, obligaron a las personas presentes a lanzarse al suelo.

"En apariencia, los sospechosos dispararon en múltiples ocasiones contra un hombre identificado con el apellido Alfaro, de 65 años, y contra su hijo de 22 años. Ambos habrían recibido varios impactos de bala en la cabeza, por lo que fallecieron en el sitio", dijo la Policía Judicial.

Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Alfaro Cordero, de 65 años, y su hijo Dayron Alfaro Matarrita, de 22, ambos oriundos de Bocas de Nosara.



Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eduardo Alfaro tenía 39 años de matrimonio y Dayron era hijo único.



Agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. Además, en la escena se recolectaron decenas de indicios balísticos que ahora forman parte de la investigación.



El caso permanece en investigación para determinar el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.

