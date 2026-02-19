Encapuchados con armas asaltan negocio en Los Chiles y huyen con gran botín

Un violento asalto armado que ocurrió la mañana de este jueves en una tienda de agroquímicos ubicada en El Parque de Los Chiles, Alajuela, quedó grabado por cámaras de seguridad.



En el video se aprecia cómo los sujetos ingresan al local portando armas de fuego y pasamontañas, golpean de manera violenta a los empleados, los amarran y sustraen el dinero en efectivo.

Ante consulta de Teletica.com, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el incidente ocurrió pasadas las 7 a. m.

Según las autoridades, cuatro personas llegaron al establecimiento, de las cuales tres entraron y, amenazando a los empleados con armas de fuego, se llevaron una cantidad significativa de dinero en efectivo.

El OIJ informó que actualmente se realizan diligencias de investigación para identificar y capturar a los responsables. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas durante el hecho.