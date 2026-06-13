Encapuchados balean a guarda de seguridad durante robo a bodega en Pococí

Un robo en las bodegas de una empresa de gas acabó con un guarda de seguridad herido en la cabeza, producto de un disparo.

El hecho se dio en Guápiles de Pococí, sobre la Ruta 32, que conecta a San José con Limón.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como de apellido Oporta, de 25 años de edad. Ahora, el agente de seguridad privada recibe atención médica en el hospital de la localidad.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Judicial, tres hombres encapuchados y vestidos de negro llegaron a bordo de un carro al sitio que el ofendido resguardaba con el aparente objetivo de cometer un robo en las instalaciones.

Sin embargo, en un momento dado fueron sorprendidos por el guarda, lo que dio pie a una discusión en la que se abrió fuego. Uno de los disparos dio en la sien izquierda del agraviado.

Los perpetradores alcanzaron a huir del lugar y robar tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El Organismo de Investigación Judicial realiza diferentes pericias con el objetivo de dar con los responsables del hecho.

Ajusticiamiento

Cerca de las 4:00 a. m. de este sábado, en San Juan de Dios de Desamparados, un hombre de apellido Azofeifa, de 26 años, fue asesinado cuando se mantenía en el corredor de una vivienda.

Preliminarmente, se maneja que la víctima fue abordada por dos sujetos en motocicleta, quienes se presentaron al lugar, sacaron un arma de fuego y dispararon a su objetivo, dejándolo sin vida en el lugar.

Oficiales de la Policía Judicial levantaron el cuerpo y lo remitieron a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, donde se le practicará la autopsia respectiva.

Estos son los únicos dos eventos de violencia registrados durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, según los balances compartidos por el Organismo de Investigación Judicial y la Cruz Roja Costarricense (CRC).

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