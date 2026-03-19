Encapuchados asesinan a hombre y en huida roban carro frente a Ruinas de Cartago

Un hombre fue asesinado a balazos, la mañana de este jueves, frente a las Ruinas, en Cartago.



El ataque se registró pasadas las 9:30 a. m. en plena vía pública, en el centro de la ciudad.

Oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía Municipal de Cartago mantienen custodiada la escena, a la espera de las autoridades judiciales.



De acuerdo con la información preliminar, al menos dos hombres encapuchados interceptaron a la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte. Tras el ataque, los sospechosos, aparentemente, despojaron a una mujer de su vehículo y huyeron del sitio.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, los socorristas abordaron a un paciente adulto con múltiples impactos de bala, quien ya no presentaba signos de vida.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del ofendido y el caso se encuentra en investigación.

A la fecha, Cartago ya contabiliza 23 homicidios; 13 más que durante el mismo periodo del año anterior.