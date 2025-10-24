En vía pública y a plena luz del día: así fue como sicarios mataron a un hombre en Limón

Un hombre murió asesinado a balazos la tarde de este jueves en la localidad de Moín, en la provincia de Limón.



De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados interceptaron a la víctima cuando se desplazaba cerca de un centro comercial, sobre la Ruta 32, y le dispararon en múltiples ocasiones. Al menos uno de los proyectiles le impactó en la cabeza, lo que le provocó la muerte en el lugar.



La Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento tras llegar a la escena (ver video adjunto de Telenoticias).



Con este hecho, el país contabiliza 718 homicidios en lo que va del año, una cifra que mantiene la preocupación de las autoridades por el aumento de la violencia armada en el Caribe y otras regiones.



​