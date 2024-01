“En un momento yo dije que ya me encontraba muerto”, narra trabajador atrapado en pozo

“Le doy gracias a Dios que eran buenas personas, me decía que prefería quedarse conmigo, pero de que salíamos los dos, salíamos, esa gente me daba un ánimo de vida y ahí me tuvieron consolado y consolado hasta que me sacaron, yo les decía que no me dejaran morir, aquí se muere usted nos morimos nosotros, no lo vamos a dejar morir, decían, me gritaban abajo, me gritaban de arriba y todo, ya casi me decían, hasta que me sacaron”, agregó la víctima.