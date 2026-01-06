En solo una semana, dos choferes que protagonizaron mortales percances registraron alcoholemias positivas

En menos de una semana, el país registró múltiples graves atropellos, dos con fuga de conductores y ptros dos con, supuestamente, alcoholemias positivas.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el domingo 28 de diciembre, pasadas las 9 p. m., se registró un accidente de tránsito en Paquera, Puntarenas.

"Un motociclista de 27 años, de apellido Valverde, chocó de frente contra un automóvil que, según el reporte preliminar, invadió el carril contrario. La víctima falleció en el sitio.

"El conductor del vehículo, un hombre de 32 años de apellido Anchia, fue trasladado a un centro médico y quedó detenido luego de dar positivo en la prueba de alcoholemia. El caso fue remitido a la Fiscalía de la zona, quedando el sospechoso a sus órdenes", dijo la Policía Judicial.

En Orotina, Alajuela, vecinos y familiares solicitaron colaboración a la ciudadanía para localizar al responsable de atropellar a un adulto mayor de 83 años la madrugada del martes 30 de diciembre.

El hecho ocurrió minutos después de las 5 a. m. en el sector de Cuatro Esquinas, cuando la víctima y su hijo se dirigían a una cita médica. En ese momento, un automóvil Nissan Sentra arrolló al adulto mayor y, posteriormente, aceleró para darse a la fuga.

El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad de una vivienda cercana.



Otro atropello mortal se presentó la madrugada del domingo 4 de enero en Veintisiete de Abril de Santa Cruz, Guanacaste. Un video captado por cámaras de seguridad, que circula en redes sociales, muestra el momento en que un vehículo embiste violentamente a un grupo de personas que se encontraba bailando.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida a las 05:22 a. m., luego de que un automóvil liviano perdiera el control e impactara contra varias personas.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de un menor de 12 años y un hombre adulto, ambos declarados sin vida en la escena. Además, un hombre fue trasladado en condición urgente a la Clínica de Santa Cruz.

Otras cinco personas fueron valoradas en condición estable y no requirieron traslado médico. El conductor involucrado dio positivo en la prueba de alcoholemia y el caso quedó en manos de la Fiscalía local. Este lunes se confirmó que quedó libre.

​Ese mismo domingo 4 de enero, pero a las 8 p. m., se reportó otro accidente mortal en Guápiles, Limón. La víctima, un hombre de 32 años de apellido Valverde, se encontraba fuera de su vehículo debido a un problema mecánico cuando un pick-up lo colisionó por detrás.

El hombre falleció en el lugar y el conductor del vehículo implicado abandonó la escena, según confirmó el OIJ, que mantiene el caso en investigación.



El OIJ y el Ministerio Público continúan con las diligencias correspondientes en cada uno de los casos.





