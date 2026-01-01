En solo una hora, emergencias acuáticas dejaron una menor muerta, un desaparecido y una paciente crítica

En solo una hora de este 1.° de diciembre, la Cruz Roja Costarricense atendió cinco emergencias acuáticas en diferentes puntos del país.

El saldo de esas atenciones, hasta este momento, es de una menor de 12 años fallecida, un hombre desaparecido y una mujer trasladada en estado crítico a un centro de salud.

El primero de los casos se registró en Esparza de Puntarenas, en la catarata El Encanto, donde una mujer cayó a una poza y tuvo que ser auxiliada por paramédicos para luego se traslada en condición urgente a una clínica local.

En San Mateo de Alajuela, una menor de 12 años fue arrastrada por la corriente de un río.

Pese a que los cruzrrojistas intentaron reanimarla por más de 25 minutos, fue declarada fallecida en el lugar.

En Playa Mantas de Puntarenas tres personas fueron arrastradas por una corriente de resaca, todas fueron rescatadas y valoradas en condición estable.

En Venecia de San Carlos cinco personas fueron arrastradas por la corriente de un río, tres ellas desaparecieron, pero luego fueron ubicadas metros más abajo, sin que fuera necesario su traslado a un centro médico.

Finalmente, en la laguna de Río Cuarto, Alajuela, un hombre ingresó y luego desapareció. La Cruz Roja trabaja con personal especializado de buceo para tratar de ubicarlo.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para extremar medidas de cuidado, especialmente en lugares como playas, ríos y piscinas ante la posibilidad de emergencias.