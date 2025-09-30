En puentes y represas: replantean búsqueda de niño que cayó a alcantarilla y desapareció

La Cruz Roja Costarricense replanteó este martes la estrategia de búsqueda del niño Leandro, conocido como "Leandrito", quien desapareció el pasado viernes en Purral de Goicoechea tras caer en una alcantarilla en medio de un fuerte aguacero.



Luis Rodríguez, de la Cruz Roja, explicó que este martes se hizo un replanteamiento de objetivos estratégicos con relación a la búsqueda del niño.

"Hemos establecido dos puestos de observación en la represa de Santa Ana con drones y en la represa de Chucás en el sector de Atenas, además vamos a movilizar una unidad para hacer una revisión en el playón en el sector de Pedregal.

"También vamos a movilizar a una unidad especializada para que haga una revisión de puentes específicos y vamos a tener un vehículo de respuesta rápida en caso de que en algunos de estos sectores se confirme el hallazgo del menor”, comentó Rodríguez.

El accidente ocurrió durante la tarde del pasado viernes, cuando la madre de Leandro y sus hermanos regresaban a su casa de la guardería.

Durante el trayecto, el niño de cinco años cayó en una alcantarilla y fue arrastrado por la corriente. Desde entonces, no ha sido localizado.



Sin embargo, un día después de los hechos, familiares y vecinos, quienes también ayudan en la búsqueda, encontraron la capa que el menor llevaba puesta para protegerse de la lluvia que caía en ese momento, pero tras cuatro días de rastreos por diferentes zonas, aún no aparece.