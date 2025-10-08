En operativo con apoyo de DEA, cae supuesto narco que había sido ligado a túneles de droga

La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo, este miércoles, al líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala, quien ya había sido arrestado anteriormente por utilizar un sótano con túneles para ocultar droga.



Con el apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal y la Unidad Especial de Apoyo, bajo la coordinación de la Fiscalía de Narcotráfico, se realizaron cinco allanamientos simultáneos durante la mañana, con el objetivo de desarticular por completo la organización.

Los operativos se realizaron en Calle Blancos, Guadalupe, Mata de Plátano, Alajuelita y Santa Ana, en San José.

"El supuesto líder de la organización es un hombre de apellido Sequeira, de 59 años, quien había sido detenido en julio de este año por la PCD en otra causa relacionada con el decomiso de más de media tonelada de cocaína en el Barrio los Cangrejos, en la provincia de Limón, en el 2023, los cuales se encontraban ocultos en un sótano que tenía una especie de túneles para su acceso.

"Sequeira posee antecedentes por tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, receptación, almacenamiento de drogas, hurto, robo agravado y robo con fuerza sobre las personas", indicó Seguridad Pública.

Parte de la droga decomisada hace algunos meses.

Los otros detenidos son un hombre de apellido Madrigal, de 57 años, con expediente por tráfico Internacional de drogas e infracción a la Ley de Psicotrópicos; además de Chacón, de 45 años, sin antecedentes; y Badilla, de 58 años, con antecedentes delictivos por venta de drogas, robo agravado, lesiones graves calificadas, coacción, robo agravado y estafa.

También fue aprehendida una mujer de apellido Arrieta, de 52 años, quien mantiene antecedentes por infracción a la Ley de Psicotrópicos, tráfico internacional de drogas y venta de drogas; y el otro sospechoso capturado es de apellido Morales, de 39 años, quien se mantiene en prisión por el delito de venta de drogas, en otra acción policial ejecutada por la PCD en el presente año.



El grupo criminal es vinculado a dos decomisos de cocaína realizados el año anterior, que sumaron un total de 373 kilogramos del estupefaciente. En esas operaciones se detuvo a cuatro hombres y dos mujeres, todos relacionados con el transporte de droga dentro del país.



Las autoridades destacaron que en esos casos los vehículos utilizados para el traslado del cargamento tenían compartimientos ocultos debajo de los asientos, diseñados para evadir la detección policial.



Todos los sospechosos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.