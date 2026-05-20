En nuevo juicio, absuelven a sospechosos de matar a dos mujeres en Limón

El Tribunal Penal de Limón absolvió a dos hombres acusados por el homicidio de dos jóvenes en Limón, tras concluir un juicio de reenvío ordenado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.



Un hombre de apellido Venegas y otro de apellido Vanegas enfrentaron desde el pasado 27 de abril un nuevo juicio por el doble homicidio de las jóvenes Nahomy Ramírez Jiménez, de 22 años, y Kristel Patricia Aguilar Ortiz, de 21.

El debate, que estaba programado para continuar el pasado 4 de mayo, concluyó este martes 19 de mayo.



El juicio de reenvío fue ordenado mediante el voto número 2025-1629, el cual anuló la sentencia anterior y dispuso que el caso volviera a tramitarse.



Tras una consulta de Teletica.com, el Poder Judicial indicó que el Tribunal Penal de Limón emitió la “Sentencia Parte Dispositiva Voto 369-2026 de las quince horas quince minutos del diecinueve de mayo del dos mil veintiséis”.



“Se absuelven de 2 delitos de Homicidio Calificado, a cada uno de los imputados, se condena únicamente al imputado Vanegas, por 2 delito de Favorecimiento Real, en concurso ideal quedando la pena aumentada de 6 años de prisión. Se prorrogó la Medida Cautelar de 6 meses de prisión preventiva del 31/05/2026 hasta el 31/11/2026”, detalló la resolución judicial.

La lectura integral de la sentencia fue señalada para las 4:25 p. m. del próximo 26 de mayo de 2026.



En un primer juicio, realizado el martes 25 de febrero de 2025, el Tribunal Penal de Limón había condenado a ambos imputados a 70 años de prisión por dos delitos de homicidio.



Según la acusación, los hechos ocurrieron en febrero de 2023 en Barrio Palmeras, Limón, cuando los sospechosos presuntamente habrían ideado un plan para asesinar a las jóvenes. De acuerdo con la investigación, las citaron en un lugar y posteriormente les habrían disparado. Luego, supuestamente quemaron los cuerpos en un sitio no determinado con el objetivo de eliminar evidencia.



Nahomy y Kristel desaparecieron el 17 de febrero de 2023 luego de asistir, aparentemente, a una fiesta en el centro de Limón. Desde entonces no se volvió a tener información sobre su paradero.