En menos de una hora, aparecen dos hombres muertos en cafetal y río en San José
Ambos hechos ocurrieron durante la tarde de este domingo.
Este domingo, en menos de una hora, las autoridades judiciales atendieron el hallazgo de dos hombres muertos en distintos puntos de San José.
A la 1:27 p. m., el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió el primer reporte en San Gabriel de Aserrí, donde vecinos localizaron un cuerpo en un cafetal y alertaron a las autoridades.
Según el informe preliminar, se trata de un hombre adulto, aun sin identificar, cuyo cuerpo estaba mutilado, parcialmente quemado y presentaba heridas con arma blanca, además de claros signos de tortura.
Minutos después, a las 2:18 p. m., otro caso ingresó al OIJ: el hallazgo de un segundo cuerpo en el río Torres, en Mata Redonda. De acuerdo con las autoridades, el cuidador de una finca cercana encontró el cadáver y notificó de inmediato.
El cuerpo, también de un hombre adulto sin identificar, presentaba múltiples heridas en la cabeza y escoriaciones en todo el cuerpo.
Ambos cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas de muerte.
El OIJ mantiene la investigación abierta con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.