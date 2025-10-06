En menos de una hora, aparecen dos hombres muertos en cafetal y río en San José

Este domingo, en menos de una hora, las autoridades judiciales atendieron el hallazgo de dos hombres muertos en distintos puntos de San José.



A la 1:27 p. m., el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió el primer reporte en San Gabriel de Aserrí, donde vecinos localizaron un cuerpo en un cafetal y alertaron a las autoridades.

Según el informe preliminar, se trata de un hombre adulto, aun sin identificar, cuyo cuerpo estaba mutilado, parcialmente quemado y presentaba heridas con arma blanca, además de claros signos de tortura.



Minutos después, a las 2:18 p. m., otro caso ingresó al OIJ: el hallazgo de un segundo cuerpo en el río Torres, en Mata Redonda. De acuerdo con las autoridades, el cuidador de una finca cercana encontró el cadáver y notificó de inmediato.

El cuerpo, también de un hombre adulto sin identificar, presentaba múltiples heridas en la cabeza y escoriaciones en todo el cuerpo.



Ambos cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas de muerte.



El OIJ mantiene la investigación abierta con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

