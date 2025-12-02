En menos de cinco minutos, fuego destruyó cuatro casas en Puntarenas

En menos de cinco minutos, un incendio destruyó cuatro casas en el centro de Puntarenas (ver video adjunto de Telenoticias).



El hecho tuvo lugar pasadas las 11 p. m. de este lunes frente a la municipalidad del cantón central.



Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, la brisa que sopla desde el mar y que las cuatro casas fueran de madera aceleraron la propagación del fuego, que amenazó con destruir toda la cuadra.



A pesar de que la estación de Bomberos está a menos de 500 metros, los oficiales no pudieron evitar que las llamas consumieran las cuatro estructuras.



En el lugar no se reportaron personas heridas, pero sí daños materiales totales.



Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad y prevención en esta época navideña, donde los adornos y otro tipo de actividades favorecen la presencia de cortocircuitos e incendios dentro de las viviendas.