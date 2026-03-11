En menos de 24 horas otro hecho violento entre estudiantes deja menor golpeado en Liberia

Un nuevo episodio de violencia entre estudiantes se registró en Liberia, Guanacaste, apenas un día después del asesinato de un joven. En esta ocasión, un menor fue agredido por varios jóvenes en las afueras del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC), situación que quedó grabada en video y que terminó con dos detenidos por parte de la Fuerza Pública.



El hecho ocurrió en las cercanías del IPEC de Liberia, donde al menos tres jóvenes golpearon a un estudiante del mismo centro educativo (ver video adjunto en la portada).



En las imágenes del incidente se observa cómo el menor es atacado por varios individuos, presuntamente también alumnos del colegio. Durante la agresión, uno de los involucrados aparentemente portaba un objeto punzocortante.



Oficiales de la Fuerza Pública lograron detener a dos de los sospechosos. Durante la intervención policial, las autoridades también decomisaron un bulto que contenía casi un kilogramo de marihuana.



Este nuevo caso ocurre en medio de la conmoción generada por el homicidio de Liann Rivas, estudiante de 18 años, ocurrido también en Liberia. El principal sospechoso del crimen es un compañero del colegio de apellido Rodríguez, de 19 años.

​Mientras tanto, padres de familia manifestaron preocupación por la seguridad en los alrededores del colegio y pidieron mayor presencia policial.

Desde la Fuerza Pública indicaron que durante el año se mantendrán operativos preventivos en centros educativos, en coordinación con programas sociales que incluyen charlas, actividades deportivas y trabajo con padres de familia para reducir los factores de riesgo entre jóvenes.



Las autoridades también señalaron que, cuando se detectan situaciones de riesgo con menores de edad, se coordina con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), mientras que en casos de mayores de edad se buscan alternativas de intervención con profesionales y el propio centro educativo.

