En hechos separados, dos hombres son agarrados a golpes y pedradas en San José

Dos eventos distintos. Pocos minutos de diferencia. Muy cerca uno del otro. Con varias similitudes entre sí.

Ese es el caso de dos agresiones registradas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante la noche del sábado en la ciudadela de La Carpio, en La Uruca de San José.

Primero, a las 11:30 p. m., un motociclista de apellido Martínez, de 26 años de edad, viajaba en las inmediaciones de la cuarta parada de buses, cuando fue golpeado por una piedra, lo que motivó su caída. Una vez en el piso, varios sujetos le propinaron una golpiza.

Debido a las lesiones sufridas, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro médico.

Unos 15 minutos después, pero en la segunda parada, un nicaragüense de apellido Mercado, de 29 años, fue golpeado en la cabeza con una piedra, mientras caminaba junto a otro hombre. Cuando cayó, un grupo de individuos procedió a darle una paliza.

En este caso, nuevamente, el ofendido tuvo que recibir atención médica en un establecimiento de salud.

A pesar de las circunstancias, la Policía Judicial confirmó que, de momento, investiga los hechos por separado. Entretanto, se ejecutarán una serie de diligencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias de los casos y dar con sus responsables.