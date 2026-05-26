En firme condena de 76 años de cárcel contra hombre que mató a pareja y su hija en León Cortés

La condena de 76 años de prisión impuesta contra un hombre por el asesinato de su expareja y la hija de ambos quedó en firme, tras la resolución emitida por la Sala de Casación Penal.

La decisión ratificó la pena dictada durante el juicio finalizado en febrero del 2025 y cerró las vías ordinarias de apelación promovidas por la defensa del imputado, por lo que ahora corresponde la ejecución de la sentencia.

﻿"El Ministerio Público logró acreditar la responsabilidad de Fabio Ríos Garro en los femicidios de Fernanda Sánchez Aguilar y Raisha Ríos Sánchez, ocurridos el 30 de julio del 2020 en La Virgen de San Pablo de León Cortés.

"Durante el proceso judicial, la Fiscalía expuso que los hechos se desarrollaron en un contexto de violencia doméstica. Además, señaló que, después de cometer los crímenes, el acusado incendió la vivienda familiar y presentó una denuncia falsa con la intención de desviar la investigación y ocultar lo sucedido", dijo el Ministerio Público.

La defensa del sentenciado interpuso varios recursos alegando aparentes violaciones al debido proceso, afectaciones al derecho de defensa y una supuesta valoración incompleta de la prueba; no obstante, las instancias judiciales rechazaron esos planteamientos y mantuvieron intacta la condena.



De acuerdo con la acusación, el imputado llegó hasta la casa donde se encontraban las víctimas y las atacó con un objeto contundente hasta causarles la muerte.



Posteriormente, en apariencia, trasladó los cuerpos hasta un precipicio utilizado para desechar basura, donde los lanzó con el fin de ocultarlos.



Las autoridades determinaron que las víctimas no convivían con el acusado debido al ciclo de violencia al que presuntamente eran sometidas.

