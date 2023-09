En el aire, un cafetal y fuera del país: los singulares partos atendidos por cruzrojistas

"Era un parto que la bebé venía presentación de pie, con el pie afuera. El pie estaba muy moradito. Yo, inicialmente, los primeros segundos, pensé que el bebé estaba muerto, por su coloración y por su presentación muy complicada.

"De un momento a otro, vi que movió los deditos y donde vi que movía los deditos, rápidamente me puse guantes, me puse en posición y, definitivamente, ahí la única opción que había era buscar el otro pie, porque si no se le encuentran los dos pies, no se le iba a poder sacar nunca. Con la mucha suerte que, con solo que coloque mis manos, logré captar el otro pie y la logré sacar de manera rápida