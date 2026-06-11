En dos meses se sabrá futuro del monumento a León Cortés dañado por accidente en la Sabana

Al menos dos meses se deberá de esperar para conocer el futuro del León dañado durante un accidente de transito en el monumento al expresidente León Cortés en la Sabana.



Ya ha pasado poco más de tres meses desde que un accidente de transito daño el león de bronce que estaba en Sabana este y que formaba parte del monumento al expresidente.



Según el Ministerio de Cultura, ya están las denuncias pero aún no se tiene claro cuánto puede costar la reparación o si es posible hacerlo, para esto al menos pasarían dos meses más.



El artista Jorge Jiménez Deredia está dispuesta a colaborar para una pronta restauración, eso si, asegura que el mejor taller está en Europa.



El monumento a León Cortés fue colocado en esa parte de la Sabana el 20 de abril de 1952 y está compuesto por la figura del expresidente y en la parte baja dos mujeres que representan la sabiduría y la prosperidad. Y el león actualmente dañado que contiene el escudo nacional.

