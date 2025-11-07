En diciembre se conocerá si femicidio de Nadia Peraza va a juicio

El próximo mes de diciembre se conocerá si un hombre identificado con los apellidos Buzano Paisano, sospechoso de asesinar y descuartizar a la joven Nadia Peraza en Heredia, irá o no a juicio.



Según confirmó el Juzgado Penal de Heredia, la audiencia preliminar se realizará el miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 8:30 a. m.

“Siendo necesario realizar la audiencia preliminar en la presente investigación penal, en virtud de que no se pudo llevar a cabo el anterior señalamiento, por actividad procesal defectuosa, se señala nuevamente dicha diligencia", señaló el Juzgado.

El pasado 10 de octubre debía realizarse la audiencia preliminar contra el acusado; sin embargo, debido a que el Ministerio Público presentó nuevas pruebas fuera de tiempo, se tuvo que cambiar de fecha.

“Gracias a Dios, ya la audiencia está señalada para el miércoles 3 de diciembre y esperamos que no haya más tropiezos, en el expediente ya están agregados tres tomos de prueba y el Ministerio Público nos dijo que el expediente está preparado y no va a ver retraso por parte de ellos. Esperemos que el juicio esté señalado para el mes de marzo del próximo año”, manifestó Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia.

Buzano es investigado por los aparentes delitos de estafa informática, femicidio y suplantación de identidad.



Al sospechoso se le vence la medida cautelar de prisión preventiva el próximo 16 de noviembre; pero la Fiscalía pidió que se le extendiera por seis meses más. Aún se está a la espera de la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia.



Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió el 20 de febrero. Tras semanas de búsqueda, el 17 de mayo de 2024, las autoridades hallaron partes de su cuerpo dentro de una refrigeradora y en un cafetal en San Rafael de Heredia, lo que dio inicio a la investigación judicial.



De acuerdo con la pieza acusatoria del Ministerio Público, el imputado descuartizó a la joven tras una discusión y luego ocultó los restos.

