Sucesos
Empresario detenido como sospechoso de servidumbre sexual contra menor húngara
El aprehendido, aparentemente, sometió a la víctima aprovechándose de que se encontraba sola en el país, según informó la Policía de Migración.
Un empresario limonense fue detenido, este miércoles, por agentes de la Policía de Migración, como sospechoso de participar en un caso de trata de personas con fines de servidumbre sexual.
La detención se realizó en vía pública en la provincia de Limón, donde oficiales arrestaron al costarricense de apellidos Yunis González, de 45 años.
"El sospechoso habría sometido a una mujer menor de edad, de nacionalidad húngara, aprovechándose de que se encontraba sola en el país", indicó la Policía de Migración.
Las autoridades señalan que, mediante el uso de fuerza física, intimidación y amenazas, el hombre la habría obligado a mantener actos sexuales en múltiples ocasiones.
Según la denuncia, la víctima era advertida de que sería abandonada en la calle o incluso asesinada si intentaba escapar del lugar donde, presuntamente, era mantenida bajo coacción.
La menor logró escapar de donde el sujeto la mantenía retenida y puso la denuncia ante las autoridades correspondientes.
El detenido quedó a la orden de las autoridades judiciales, mientras el caso continúa bajo investigación.
El detenido quedó a la orden de las autoridades judiciales, mientras el caso continúa bajo investigación.