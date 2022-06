Empresa que administra Tico Bingo es señalada por aparente fraude en El Salvador

Por Yessenia Alvarado | 29 de junio de 2022, 6:15 AM

Desde febrero de este año y tras la pandemia, la Cruz Roja reactivó el juego del Tico Bingo.​

"Se relanzó desde el 14 de febrero bajo una modalidad digital y hemos tenido, hasta el momento, una buena experiencia con la empresa, se llama Grupo Tenlot a nivel internacional", comentó Karla Henry Vargas, de Movilización de Recursos Cruz Roja.

Esa misma empresa Tenlot, que opera en nuestro país con otro nombre, ha estado en el ojo de los titulares en El Salvador, por un aparente fraude de ley, calificado así mismo por la Fiscalía de ese país.

Medios de comunicación como la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy o elsalvador.com informaron al respecto.

La Fiscalía salvadoreña solicitó que se anule el contrato. Se cuestiona el esquema que se utilizó para concesionar el negocio, el cual se habría establecido con cláusulas de confidencialidad que no permiten hacerlo público.

En El Salvador no se trata solo de un concurso como en Costa Rica, sino de la lotería nacional de beneficencia.

Entrevista con Karla Henry Vargas, de Movilización de Recursos Cruz Roja.​

¿Cómo se escogió a esta empresa para que esté a cargo del tico bingo en costa rica?

Como el Tico Bingo está ligado a una actividad de fondos propios de la institución y la Cruz Roja Costarricense es una entidad privada, no tiene que hacer licitación para hacer contrataciones con un negocio privado porque se maneja de esa manera. En su momento se vieron muchas oportunidades de empresas a nivel nacional e internacional para que nos pudieran dar un remozamiento de lo que era el juego.

¿Se han presentado quejas o denuncias en contra del Tico Bingo en Costa Rica?

No tenemos ninguna denuncia ni de parte de la empresa que nos haya indicado ni que haya llegado directamente a la institución. Sí, digamos, se han atendido diferentes solicitudes en el área de servicio al cliente, pero varias que alguien que no sabe jugar, que no sabe cómo jugar, cosas que son básicas y ahora se volvió virtual.

¿Sabía la Benemérita Cruz Roja Costarricense de estos señalamientos a la empresa?

En algún momento hay gente que nos ha preguntado y nos ha dicho este tipo de cosas, a la fecha no tenemos nada, los documentos que ellos nos presentaron son fehacientes, no tiene ninguna situación particular, es importante indicar que todo esto que se hace lleva una revisión legal muy profunda de todas Las relaciones que tiene la Cruz Roja con cualquier otro tercero.

¿Qué dice la empresa Tenlot sobre estos señalamientos? Lo veremos este miércoles.