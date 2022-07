Empresa autobusera dice que pasajero metió a su perro en el maletero sin avisar al chofer

Por Natalia Jiménez Segura | 6 de julio de 2022, 13:35 PM

La compañía Empresarios Unidos de Puntarenas S. A. se defendió luego de que animalistas denunciaran la muerte de un perro en un maletero de un bus.

La Federación Canina ACAN expuso el caso del hombre que viajó de San José a Esparza con su perro mediano.

Sin embargo, videos de la empresa muestran como el hombre mete una maleta completamente cerrada al bus por la parte trasera.

"Él entra por detrás de la parada, por el lado donde entran los buses con una maleta grande. Da vueltas para allá y para acá y luego la pone en el suelo y la mete en el valijero y nadie se cuenta de que lleva un animal", dijo a Teletica.com Freddy Arguedas, director de operaciones.







El viaje tardó poco más de dos horas, aproximadamente.

"Después se ve como él agarra la maleta, se la pone en los brazos y se va", añadió.

Debido a que la maleta no contaba con ningún tipo de ventilación ni trasparencia, el chofer no se dio cuenta de que adentro viajaba el can. Por esta razón, consideran que están exentos de cualquier responsabilidad.

Teletica.com intentó conversar con el dueño del perro, pero no contestó los mensajes enviados.

