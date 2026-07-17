Empleado municipal es asesinado a balazos en Guácimo

Un trabajador de la Municipalidad de Guácimo fue asesinado a balazos la mañana de este viernes, cuando salía de su vivienda en bicicleta, en el sector de Río Seco de Los Geranios.

La víctima fue identificada preliminarmente como Gilber Antonio Fuentes, de 32 años, quien desde hace varios años laboraba como recolector de residuos.

De acuerdo con la información preliminar, a las 5 a. m. el hombre fue interceptado por dos sicarios que se desplazaban en motocicleta.

Los sospechosos en apariencia vigilaron a la víctima y la atacaron a unos 20 metros de su casa, mientras se dirigía a su trabajo.

Mediante redes sociales, el ayuntamiento lamentó el fallecimiento del funcionario.

El caso es ahora objeto de una pesquisa por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con la que se busca esclarecer las circunstancias del cr.

