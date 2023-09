Emotivos mensajes tras muerte de ticos en Panamá: "Es inevitable sentir este dolor inmenso"

"Melina Banuett, mi hermana, mi amiga, mi paño de lágrimas. Las mejores vivencias del 'cole' fueron a tu lado, me enorgullece tanto que fueras mi amiga del alma que ahora no sé cómo calmar mi corazón. Sé que la voluntad de Dios siempre es la correcta, pero es inevitable no sentir este dolor tan inmenso en mi alma, no encuentro palabras para calmar este sentimiento", escribió María Solórzano, amiga cercana de la víctima.