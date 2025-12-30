Emergencias récord y falta de recursos llevan a Cruz Roja al límite

El aumento de emergencias está llevando a la Cruz Roja Costarricense al límite. Solo este fin de semana registró 19 muertes violentas —una cada 2,5 horas— y 87 emergencias, una cada 33 minutos, mostrando la presión extrema sobre los servicios.

Aunque las atenciones suelen subir al final y principio de año, 2025 ha sido especialmente intenso. En lo que va del año, Cruz Roja y Organismo de Investigación Judicial han contabilizado 2.109 muertes violentas entre homicidios, accidentes de tránsito, ahogamientos, incendios, intoxicaciones y urgencias traumáticas.

“Hemos tenido un aumento significativo en emergencia, no solo en cantidad, sino también en la complejidad de las mismas. En 2025 hemos atendido al menos 100 casos más de muertes violentas a nivel nacional”, afirmó José Gerardo Cardona, gerente administrativo de la Cruz Roja.

Según Cardona, este año han atendido más de 500.000 emergencias, un promedio de una por minuto, mientras su presupuesto no crece al mismo ritmo, lo que ha dejado a la benemérita operando en números rojos.

La Cruz Roja maneja un presupuesto de ₡24.000.000.000: 40% proviene de fondos públicos aprobados por leyes del Estado y 60% se genera con recursos propios, mediante bingos y otras actividades.

“Para poder funcionar necesitaríamos cerca de ₡30.500.000.000. Esto se traduce en un déficit de ₡1.700.000.000, que amenaza con el cierre de sedes y afecta la atención de emergencias”, explicó Cardona.

Este panorama implica que muchas sedes podrían cerrar o reducir cobertura.

En 2015 se cerró la sede de Juan Viñas y años atrás la de San Mateo, y la situación podría repetirse en 2026 si no hay cambios. Este panorama enfrentan la mitad de las sedes de Cruz Roja.

Actualmente, 67 de las 133 estructuras de la Cruz Roja a nivel nacional operan en números rojos. “Hasta hoy hemos utilizado dinero de ahorros y fondos que teníamos para evitar cierres, pero esos recursos se agotaron. La situación es compleja. Si nada cambia, podríamos tener que cerrar sedes o reducir la cobertura”, señaló Cardona.



Costos de atención

El costo promedio de atender a un baleado, por ejemplo, son ₡110.000, aunque puede aumentar según la complejudad, o por ejemplo si se requieren unidades de soporte avanzado y medicamentos costosos, en un paro cardíaco, por ejemplo puede rondar ₡50.000 o más en cada intervención, según explicó el vocero.

La atención en zonas remotas también es un reto: “En territorios indígenas del sur o en Limón, una emergencia puede tardar 8 horas o más solo para llegar al paciente y trasladarlo”, advierte Cardona.

Cardona enfatiza que la institución también requiere reformas en las leyes que financian su operación, ya que muchos recursos tienen destinos específicos que no pueden usarse para salarios o contratación de personal.

“Si no existen apoyos reales a corto plazo, la situación se va a ver más fuertemente afectada y la institución podría sufrir graves impactos muy pronto. Necesitamos realmente apoyo de la población y del Estado para mantener el servicio”, concluyó Cardona.

Sedes en riesgo

San Rafael de Heredia San Pablo de Heredia Santo Domingo de Heredia San Isidro de Heredia Nicoya Metropolitano Santa Cruz Colorado Escazú La Virgen de Sarapiquí Junta Regional de Guanacaste Hojancha Belén Guayabo de Bagaces Puerto Viejo Tilarán Orotina Cartagena Montes de Oca Sardinal Upala Las Juntas de Abangares Ciudad Quesada Parrita Sabanilla de Alajuela Barranca Venecia Barva San Antonio de Belén San Joaquín de Heredia Jacó Moravia Monteverde Guápiles León XIII Porvenir Esparza Goicoechea San Marcos de Tarrazú Aserrí Sarchí San Pedro de Poás Jicaral Filadelfia Heredia San Juan de Dios Nosara Tabarcia Río Cuarto Tres Ríos Junta Regional Zona Norte Bagaces Nandayure Junta Regional de Alajuela Desamparados Naranjo Atenas Curridabat Puerto Jiménez Alajuelita Potrero Grande San Juan Sur Junta Regional de Puntarenas Frailes Corralillo de Cartago Santa Rosa de Pocosol Coronado -









