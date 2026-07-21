Emergencia por cabeza de agua en Turrialba pone a correr a la Cruz Roja

La Cruz Roja atiende una emergencia acuática en el sector de Roca Quemada, Chirripó de Turrialba, donde, de manera preliminar, se menciona que una cabeza de agua sorprendió a un grupo de cinco personas mientras se encontraban en un río.

Según informó la benemérita, tres personas lograron salir del cauce del río y lograron ponerse a salvo en una zona segura; sin embargo, dos más permanecen aisladas, por lo que las autoridades se encuentran en estos momentos realizando labores de rescate.

Para la atención de este hecho, se desplazaron dos unidades de soporte básico 4x4, una unidad de primera intervención y otra operativa.

De momento, aún no hay actualizaciones y la Cruz Roja se mantiene trabajando en la zona.



