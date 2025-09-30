Emergencia en Zapote: tres personas heridas y perrita muerta tras ataque de abejas africanizadas
El incidente se suma a las más de 5.000 emergencias atendidas este año por el Cuerpo de Bomberos debido a enjambres agresivos en distintas zonas del país.
Este lunes se reportó una nueva emergencia en Zapote, San José, tras el ataque de un enjambre de abejas africanizadas que dejó tres personas heridas y provocó la muerte de una perrita salchicha. El hecho ocurrió en las inmediaciones de una veterinaria, donde los insectos agredieron a quienes se encontraban en el sitio.
Las tres personas afectadas presentaban múltiples picaduras y fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención especializada. Según reportes, el ataque fue severo y generó gran alarma en la zona.
De los animales que se encontraban en la veterinaria, solo la perrita salchicha no logró sobrevivir al ataque. Este caso se suma a una preocupante estadística: durante 2025, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 5.116 emergencias relacionadas con abejas africanizadas.
En varias ocasiones, estos ataques han resultado fatales. El 6 de septiembre, un adulto mayor falleció tras recibir más de cien picaduras en Santa Ana. El 14 de julio, otra persona murió en Talamanca luego de ser atacada por un enjambre; en ese caso, la víctima ni siquiera pudo ser trasladada para recibir atención médica.
En mayo, los bomberos rescataron a una persona inconsciente con más de 200 picaduras. Gracias a la rápida intervención, logró estabilizarse.
Recomendaciones ante un posible ataque
Las autoridades recuerdan a la población que, ante la presencia de abejas agresivas, se debe evitar hacer ruido, correr o intentar espantarlas. Lo más recomendable es alejarse lentamente del área y contactar de inmediato al 9-1-1 para que personal especializado atienda la situación.