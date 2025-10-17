Emergencia en Pavas: tres heridos atendidos tras violento ataque

La noche de este jueves, personal de la Estación de Bomberos de Pavas atendió una emergencia: varios pacientes con heridas de bala y arma blanca llegaron por sus propios medios a solicitar ayuda.

Según confirmó Mauricio Troz, paramédico de Bomberos, los heridos fueron abordados de inmediato por el personal de primera respuesta y trasladados en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Dos de los pacientes, con lesiones de gravedad, fueron movilizados en las ambulancias de Soporte Avanzado de Vida del Cuerpo de Bomberos. Un tercer paciente, con heridas leves por arma blanca, fue atendido por una unidad de la Cruz Roja.

Las autoridades investigan el móvil del ataque que, al parecer, ocurrió en Lomas del Río, Pavas.