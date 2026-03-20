Emergencia en Los Diques: incendio arrasa varias casas

El Cuerpo de Bomberos atiende un incendio que afecta varias estructuras tipo precario en la comunidad de Los Diques, en Cartago.

De acuerdo con el reporte preliminar, las llamas consumen al menos 100 metros cuadrados de construcciones, ubicadas 75 metros al oeste del supermercado La Violetera, en el sector de Guadalupe de Arenilla.

Al menos diez unidades de bomberos, incluyendo una cisterna, se encuentran en el lugar para controlar la emergencia.

Por el momento se desconoce si hay personas heridas o afectadas. Las autoridades mantienen el área bajo vigilancia mientras se realizan las labores de extinción y enfriamiento.