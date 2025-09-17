Emergencia en Guápiles: fuego arrasa instalaciones de planta de alimentos

Un incendio de grandes proporciones consumió parte de las instalaciones de la planta DEMASA ubicada en Guápiles, Limón, la tarde de este martes.

Según el reporte actualizado del Cuerpo de Bomberos, de un área total de 10.300 metros cuadrados, se vieron afectados 3 mil, lo que convierte esta emergencia en una de las más grandes del año.

Las unidades de emergencia se desplazaron rápidamente al sitio para contener el avance de las llamas, que amenazan con extenderse a zonas colindantes, dos horas tardaron los bomberos en controlar las llamas.

La central de comunicaciones del Benemérito informó a Teletica.com que la bodega donde inició el fuego almacenaba combustibles como diésel, resina y gas LP.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni víctimas mortales, aunque se mantiene el monitoreo por parte de las autoridades.

Al menos 20 bomberos con 10 unidades atienden la emergencia. Además, se pidió refuerzos de unidades desde San José, Cartago y Pital.

Por su parte, la Cruz Roja confirmó la movilización al lugar de un vehículo operativo, seis unidades básicas y una de primera intervención.