Embajadora de EE.UU. pide intensificar búsqueda de menor desaparecido en Jacó

La embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, solicitó a las autoridades costarricenses reforzar el uso de sus recursos en la búsqueda de un menor desaparecido en playa Jacó.



Este miércoles, en Jacó, la diplomática se reunió con la familia de Alon Xavier Méndez y visitó la zona de búsqueda, donde recibió información de la Cruz Roja, Guardacostas y los equipos de rescate locales que dirigen las labores.

Según informó la embajada norteamericana, escuchó de primera mano el dolor y las preocupaciones de la familia y manifestó a las autoridades costarricenses que espera que se utilicen todos los recursos disponibles en la búsqueda, así como la implementación de medidas para evitar futuras tragedias. Asimismo, indicó que Estados Unidos está dispuesto a colaborar y continuará promoviendo la adopción de medidas de seguridad más estrictas en las playas.

El joven tiene más de una semana desaparecido.

Alon Xavier Méndez, de 16 años, permanece desaparecido desde el pasado miércoles 18 de marzo, luego de que una fuerte corriente lo arrastrara mar adentro mientras se bañaba en el mar. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

Su padre, Javier Méndez, veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, viajó desde Texas para participar en las labores de búsqueda, las cuales hasta el momento no han dado resultados positivos.

Por su parte, Jorge Matamoros, de la Cruz Roja Costarricense, brindó detalles sobre el operativo en curso y manifestó que hay 15 cruzrojistas trabajando en la búsqueda.

“Hoy jueves es el octavo periodo operacional de la búsqueda de un joven desaparecido el pasado miércoles en horas de la tarde en el sector de playa Jacó.