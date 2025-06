“Ella está conmigo”: Hija de joven asesinada en Puntarenas se quedará con su abuela

La hija de la joven asesinada en Chacarita de Puntarenas, durante el fin de semana, ahora está bajo la tutela de su abuela materna.

Así lo confirmó la madre de la víctima, Vilma Moscoso, quien ahora velará por la menor de casi dos años, según dijo en una entrevista con Teletica.com.

“Ella está conmigo. Yo tengo la patria potestad, el PANI me la dio a mí y yo la tengo bajo mi cuidado ahora. Ellos igual, constantemente, van a venir a visitarla, ver la situación de ella, que esté bien y cosas así; pero la patria potestad sí me la dieron en absoluto a mí”, indicó Moscoso.

Este medio corroboró la información con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución que se refirió a las acciones tomadas tras el asesinato de Valentina Elizondo Moscoso, de 21 años, quien, además, tenía seis meses de embarazo al momento de que su expareja la atacara a balazos.

Según Moscoso, su nieta está muy pequeña para entender lo que está ocurriendo; pero más adelante tendrá que explicarle lo que pasó con su mamá.

“Ella lo que tiene es un año y ocho meses, entonces como que no entiende mucho. Entonces, a veces, es: ‘Mamá, mamá’; pues sí, la extraña, no le digo que no; pero la ponemos a jugar, a pintar, a hacer otras cositas, entonces, conforme pase el tiempo y crezca, hay que hablarle”, finalizó.