“El viento nos jugó una mala pasada”, dice jefe de familia que lo perdió todo en incendio

Una familia de 16 miembros lo perdió todo, la mañana de este martes, en un incendio que consumió la estructura que albergaba varias casas en Ciudad Quesada de San Carlos, Alajuela.

Según el jefe del hogar, Segundo Guzmán, el viento influyó en la emergencia.

“El viento fue el que me jugó la pasada. Levantó la jugada y seguro había unos plastiquillos y se pegaron en la lámina que había ahí, láminas de tragaluz y ya luego vi que no había nada qué hacer.

“De todas maneras, lo que tiene que suceder sucede. Es como que al propio venía el viento”, aseguró Guzmán, padre de ocho niños.

Además de los pequeños, entre los afectados hay varios adultos mayores con diferentes problemas de salud.

La emergencia ocurrió a escasos 200 metros del estadio Carlos Ugalde, sede del equipo de San Carlos, que fue testigo del fuego.

De hecho, este miércoles los jugadores y otros miembros del club llegaron hasta el lugar para llevar ayuda a esta familia.

“La verdad es que esto nos conmueve a todos. Ayer vimos esto en vivo desde el estadio, lamentablemente por esta familia que es bastante numerosa y hoy lo que intentamos es dar una luz de esperanza para que ellos se sientan un poquito protegidos.

“San Carlos está siendo solidario”, señaló Carlos Acosta, gerente general del club.

Hasta ahora, la familia está viviendo en una iglesia mientras encuentra un lugar definitivo.

Si usted desea ayudarlos, puede contactar a Iris Sibaja Serrano al 7017-6711.

