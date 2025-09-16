“El tornado se llevó todo, menos la fe”, dice afectada por fuertes vientos en Heredia

Un torbellino sorprendió a los vecinos de Mercedes Norte y Sur en Heredia, la tarde de este martes, y provocó que varias casas quedaran destechadas.

El fenómeno se registró a eso de las 2:30 p. m.



Una de las afectadas, Jassa Castillo, relató en sus redes sociales los momentos de angustia que vivió cuando las ráfagas azotaron su vivienda y levantaron el techo.

“Acaba de pasar un tornado por mi casa, gracias a Dios todos estamos bien, pero se llevó absolutamente todo, menos la fe en mi señor Dios, porque yo sé que en esto el señor Dios tiene un propósito, pero mi casa quedó totalmente destechada.

"Espero que los chicos que viven atrás de mi casa estén bien porque no me puedo mover de aquí para ir a verlos”, expresó Castillo.

Las zonas más afectadas fueron los barrios La Palma, La Zumbado, San Jorge y Cubujuquí.



El Cuerpo de Bomberos confirmó a Teletica.com que las viviendas con mayores daños se ubican en Cubujuquí, cerca del colegio Samuel Sáenz, en Mercedes Norte.

“Por los fuertes vientos se desprendieron varias latas de zinc. Hay problemas en tendido eléctrico y cables en el suelo”, informó la institución.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en horas de la tarde se presentaron lluvias en el este del Valle Central, mientras que al oeste se reportaron aguaceros acompañados de tormenta.

