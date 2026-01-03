“Él quería ayudarlos a tener una mejor Costa Rica”, dice hermano de chileno asesinado en Osa

El joven chileno que apareció muerto en la Zona Sur en apariencia habría sido asesinado y los sospechosos intentaron lanzar su cuerpo al mar.



La familia de Francisco Ojeda Garcés, que apareció muerto el pasado 26 de diciembre cerca de la playa en Dominicalito de Bahía Ballena, en Osa, pide justicia tras su muerte.

“Mi hermano amaba su tierra. Él quería poder ayudarlos a tener un mejor planeta, una mejor Costa Rica. Quiero apelar a su corazón, cualquier información que tengan nos ayuden para poder concluir con este caso”, comentó Jaime Ojeda.

Según su familia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) les comunicó que investiga su caso como un posible homicidio.



En apariencia, los sospechosos de asesinarlo pretendían lanzar el cuerpo de Francisco al mar, pero por alguna razón terminaron dejándolo en la playa.



Lo último que se supo del él fue la madrugada del pasado viernes 26 de diciembre.



Francisco tenía tres años viviendo en Costa Rica con su pareja.



Se estableció en la Zona Sur, una región en la que trabajó en la conservación de la naturaleza y la protección de los animales.

