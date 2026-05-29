"El poste con todo y transformador nos cayó encima", relata chofer afectado en Alajuela

La tarde de este jueves, un rayo impactó un poste del tendido eléctrico en San Rafael de Alajuela, generando un efecto dominó que provocó el colapso de al menos tres postes más en un tramo de aproximadamente 400 metros.

El impacto reventó el ancla que sostenía la estructura, ocasionando que el poste principal se desplomara y arrastrara consigo otros tres. La emergencia dejó cables energizados sobre la vía y atrapó a varios conductores dentro de sus vehículos, quienes no podían salir por el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Uno de los afectados, Gilbert Vargas, relató: “Los cables comenzaron a caerse, sentí el impacto en el carro, luego se escuchaban las chispas. Me quedé esperando a los cuerpos de emergencia porque el poste con todo y transformador estaba sobre mi carro. Gracias al Señor salimos bien”.

La caída de los postes movilizó a cuerpos de emergencia, quienes atendieron a las personas atrapadas y realizaron labores de valoración en la zona. Según el informe preliminar, más de 1.500 personas resultaron afectadas por la interrupción del servicio eléctrico.

Las autoridades mantienen trabajos en el sitio para retirar los postes dañados y restablecer la normalidad en el sector.