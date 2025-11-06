“El portón fue un escudo”, dice hombre que recibió amenazas de conductor en Heredia

Bernal Calderón, un vecino de Mercedes Sur de Heredia, interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego de que un conductor aparentemente lo amenazara con un perro y luego intentara atropellarlo con su vehículo.



Según la versión de Calderón, todo ocurrió mientras él se disponía a salir de su vivienda en una bicimoto, momento en el que el sujeto pasó en su carro sin detenerse ante el reductor de velocidad que está frente a la vivienda de la víctima.



Al parecer, Calderón le llamó la atención por no bajar la velocidad y fue en ese momento cuando el chofer frenó su carro, retrocedió y se bajó del vehículo (ver video adjunto de Telenoticias).



En la grabación de cámaras de vigilancia cercanas, se observa cómo el hombre se va para la parte trasera del vehículo y baja a un perro, según Calderón, para amenazarlo.



“Él se bajó, abrió la puerta y sacó un perro, pastor belga creo, un perro grande e insinuó al perro que me atacara, yo me quedé paralizado pensando que tal vez no me iba a hacer nada. Yo entré a la casa para defenderme del perro y encontré un bastón que uso yo porque soy discapacitado, ya cuando salí con el bastón el señor guarda el perro y saca una llave rana y un tubo para amenazarme.



“En eso llegó un vecino y le dijo cómo va a hacer eso, no haga eso, entonces se devolvió al carro y pensé que hasta ahí habían llegado las cosas, pero retrocedió y me impactó, o sea, queriéndome atropellar. Yo caminé un paso y él golpeó el portón, gracias a Dios que el portón fue un escudo, me ayudó a que no me golpeara”, dijo Calderón.



Vecinos y testigos del hecho también respaldaron la versión de la víctima, que ahora será investigada por las autoridades judiciales.