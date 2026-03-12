El mar se lo llevó: joven permanece desaparecido en playa de Limón

Un joven de 18 años continúa desaparecido luego de ser arrastrado por la corriente en una playa de Limón (ver video adjunto de Telenoticias).

Se trata de Diorgell Hall, quien desapareció el pasado domingo en Playa Bonita tras ser arrastrado por una fuerte corriente marina.

Expertos señalan que podría tratarse de una corriente de resaca, fenómeno común en playas con características de arco como las de este sector.

Los especialistas explican que estas corrientes suelen observarse como franjas de agua más oscura y turbulenta que se alejan de la costa, con espuma o sedimentos que se mueven mar adentro.

La principal recomendación es evitar ingresar al mar si desde la playa se observan condiciones de corrientes de resaca.

En caso de ser arrastrado, los expertos aconsejan mantener la calma, no luchar contra la corriente y nadar paralelo a la costa hasta salir de la zona de peligro.