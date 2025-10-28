“El agua sigue subiendo”: Evacúan a familias en el Pacífico por graves inundaciones

Las fuertes lluvias que persisten en la vertiente del Pacífico provocaron graves inundaciones y obligaron a evacuar a decenas de familias en diferentes comunidades de Guanacaste, Puntarenas y el Pacífico Sur.

Según el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, las zonas más afectadas corresponden a los cantones de Santa Cruz, Nandayure, Nicoya, Osa y Puerto Jiménez, donde se han registrado desbordamientos de ríos, colapso de sistemas de alcantarillado y afectación directa a viviendas.

"En Santa Cruz, por ejemplo, se reportaron anegamientos en Guayabal, Llano de Tempate y El Llanito, además de la caída de un árbol sobre una casa. En los sectores de Los Pargos, Paraíso y 27 de abril, el río Seco se desbordó, causando daños en múltiples hogares.

"Asimismo, el río Zapote se salió de su cauce y afectó las comunidades de Ocional, San Juanillo y Culiacán. En Nandayure, la comunidad de San Pablo registró inundaciones y daños en caminos y viviendas por el colapso del alcantarillado, mientras que el río San Pablo afectó a la comunidad de Puerto Tiel", dijo Picado.

Inundaciones en 27 de Abril, Guanacaste.

En el Pacífico Sur, las autoridades reportaron el desbordamiento del río Sierpe, que generó nuevas afectaciones en comunidades de Osa y Golfito, mientras que en Garabito, la saturación de los sistemas de alcantarillado ocasionó anegamientos en varios barrios.



Actualmente, la CNE mantiene un albergue habilitado en Puerto Jiménez, donde permanecen 16 personas evacuadas, aunque el número podría variar conforme avanzan las labores de rescate y evaluación en las zonas más afectadas.

Los Comités Municipales de Emergencia permanecen activos, coordinando acciones de atención, evaluación de daños y apoyo a las familias damnificadas.

“Así estamos en la zona de 45 (Zona Sur) en estos momentos, totalmente inundados, el agua sigue subiendo y necesitamos sacar gente ya, está demasiado lleno”, relató José Mata, uno de los afectados por las inundaciones.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señaló que la situación se debe a la influencia indirecta del huracán Melissa, que mantiene la Zona de Convergencia Intertropical sobre Costa Rica, generando un fuerte aporte de humedad y lluvias constantes en la mayor parte del país.

Alertas vigentes en Costa Rica.

Las regiones más afectadas son el Pacífico Norte, principalmente Pinilla, Hojancha, Garza y Santa Cruz; el Pacífico Central, donde Herradura ha sido una de las zonas más impactadas, y el Pacífico Sur, con reportes severos en Neily, Osa y Golfito. En contraste, en el Valle Central las lluvias han sido leves, y en el Caribe y la Zona Norte no se han registrado precipitaciones significativas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que el huracán Melissa se localiza sobre Jamaica, con desplazamiento de 15 km/h y vientos sostenidos de hasta 295 km/h, manteniendo la categoría 5.

La CNE reiteró la alerta naranja para la vertiente del Pacífico, alerta amarilla para la región Central y Norte, y alerta verde para el Caribe, e instó a la población a mantenerse vigilante y seguir las recomendaciones oficiales ante el pronóstico de que las lluvias continuarán durante este martes.