¡Ejemplo en Escazú! Taxista devuelve billetera y su gesto se vuelve viral

Una historia de honestidad y solidaridad ha conmovido a los vecinos de Escazú. Mauricio Herrera Carranza, taxista con más de 30 años de experiencia en el transporte público y padre de siete hijos, protagonizó una acción ejemplar que le ha traído nuevas oportunidades laborales.

Todo ocurrió cuando un repartidor de comidas perdió su billetera mientras conducía por el centro de Escazú. Herrera la encontró y, sin dudarlo, la entregó a oficiales de la Municipalidad, quienes lograron localizar al dueño para devolvérsela.

“Esta no es la primera vez que hago algo así”, comentó Herrera, quien también trabaja como el payaso “Pin Pin”. Desde que se dio a conocer su gesto, muchas personas lo han felicitado en la calle y han comenzado a contratarlo más, tanto como taxista como en su faceta artística.

La comunidad lo reconoce como una persona honrada, dentro y fuera de su taxi.