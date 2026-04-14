EE. UU. requiere nuevamente a tico al que se le había negado la extradición

Estados Unidos requiere nuevamente a un costarricense al que un tribunal nacional le había negado la extradición.

Se trata de Jonathan Álvarez, conocido con el alias de "El profe", quien es solicitado como parte de una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Álvarez es sospechoso de presuntos delitos ligados con el narcotráfico, explicó este martes el Ministerio Público.

"De acuerdo con la solicitud, recibida el 7 de abril anterior, el imputado es requerido por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, donde enfrenta cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de traficarla hacia ese país, así como por el delito de distribución de cocaína", detalla el comunicado de la Fiscalía.

El año pasado, la DEA había pedido su extradición por delitos de narcotráfico; sin embargo, fue rechazada por el Tribunal de Apelación de Sentencia. La nueva solicitud se desprende de un trabajo conjunto entre las autoridades de justicia estadounidenses, la Fiscalía de Costa Rica y el Organismo de Investigación Judicial.

"Según la información aportada por la DEA, Álvarez estaría vinculado con una organización criminal de carácter internacional que opera en América del Sur, Central y del Norte, dedicada a la importación de grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense", agrega el comunicado.

Entre los hechos que se le atribuyen, figura la supuesta participación de "El profe" en un cargamento de 328 kilogramos de cocaína, el cual fue incautado por las autoridades costarricenses en julio de 2016.

Mientras se resuelve la nueva solicitud, el requerido permanece cumpliendo prisión preventiva por un caso en territorio nacional, vinculado al aparente lavado de activos provenientes del narcotráfico.